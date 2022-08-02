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Осенний этап продажи туров по России с кешбэком стартует в бархатный сезон

Новости. Общество
20:30, 12 Августа 2022
фото: © freepik

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Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20 процентов стартует 25 августа.

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, сообщает РИА Новости, цитируя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Хочу объявить о старте осеннего этапа (продажи туров с кешбэком — ред.). Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку», — сказал Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

Как сообщил глава правительства, «продажи таких туров начнутся уже 25 августа». Он подчеркнул, что в программе участвуют все регионы страны. Мишустин также уточнил, что на круизы кешбэк будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

«Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости», — напомнил премьер.

По его словам, этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек.

Глава правительства отметил, что программа по возмещению части стоимости путевок при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала.

«Она поддержала экономику российских субъектов. Причем в период низкого сезона, когда инфраструктура традиционно недозагружена», — сказал Мишустин.

Он сообщил, что за два года скидки на туры получили свыше 4 миллионов человек, из них в текущем году — около 2,5 миллиона. «Весенний этап программы завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России», — заключил глава правительства.

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