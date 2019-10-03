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Новости. Общество
17:40, 03 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Осенняя ярмарка сельхозпродукции откроется в пятницу в Петрозаводске

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С 4 по 13 октября в Петрозаводске на пересечении улицы Инженерной и проспекта Октябрьского будет работать ярмарка сельскохозяйственной продукции, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Жители и гости города смогут приобрести качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности республики, в том числе капусту и картофель из Олонецкого, Медвежьегорского районов, мясо от ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское", ОАО "Племсовхоз "Мегрега", хлебобулочные и кондитерские изделия петрозаводского хлебозавода, а также рыбу, молочную продукцию, колбасные изделия местных производителей.

Администрация города анонсирует торжественное открытие осенней ярмарки в субботу, 5 октября, в 12.00.  Гостей праздника ждет концертная программа и много сюрпризов.

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