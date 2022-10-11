Ошибочно мобилизованные россияне получат выплаты

Россияне, вернувшиеся домой, после того как решение об их мобилизации отменили, получат выплаты за период военной службы.

В случае отмены решения о призыве в рамках мобилизации гражданин должен получить выплату от Минобороны, сказали РБК на горячей линии, посвященной частичной мобилизации в России. Ранее в Госдуме сообщили о возвращении домой около 10 тыс. мобилизованных по ошибке

«Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от Министерства [обороны] за то время, пока он на мобилизации», — сказали на горячей линии.

В пятницу, 21 октября, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о возвращении домой около 10 тыс. россиян, мобилизованных по ошибке. «На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», — сказал глава комитета, отвечая на вопрос о мобилизованных по ошибке.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. В середине октября он говорил, что в рамках мобилизации уже призвано более 220 тыс. человек при заявленном Минобороны плане в 300 тыс. человек.

В начале октября Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие приостановку трудового договора по месту работы для граждан, призванных в рамках мобилизации. Их нельзя будет уволить, а после завершения военной службы у граждан с приостановленным договором будет три месяца для возвращения на работу. За мобилизованным сотрудником сохраняются полученные на работе социальные гарантии, а период военной службы засчитывается в трудовой стаж.

Также 19 октября Путин поручил правительству определить размер месячного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, в размере 195 тыс. руб. Оно полагается в том числе тем мобилизованным, которые проходят подготовку и обучение.