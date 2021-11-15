Оскорбление сотрудников полиции может стоить свободы молодой жительнице Карелии

В Кондопоге пьяная женщина прилюдно оскорбила полицейских – ей грозит 5 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 32-летняя жительница Кондопоги была задержана полицейскими в общественном месте в городе в состоянии алкогольного опьянения. При задержании женщина повела себя агрессивно, в присутствии посторонних оскорбляла сотрудников полиции и угрожала применить насилие.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.