Оскорбленная жительница Карелии зарезала родного сына

Убийство произошло на почве личных неприязненных отношений, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 2021 года в квартире жилого дома села Реболы в Муезерском районе между матерью и ее 37-летним сыном в ходе пьянки возникла ссора. На почве личных неприязненных отношений, связанных с высказыванием оскорблений, женщина нанесла удар ножом в грудь потерпевшему, который скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено на срок до 15 лет лишения свободы.