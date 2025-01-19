Ослабив внимание на дороге, водители спровоцировали аварии в городе горняков Карелии

Два ДТП произошли 23 января в Костомукше.

В четверг, 23 января, в Костомукше произошло два дорожно-транспортных происшествия, сообщает газета «Новости Костомукши» со ссылкой на местную дорожную полицию.



Так, одно ДТП произошло около 8 часов утра у дома № 201 на шоссе Горняков. Там 43-летний водитель неправильно выбрал скорость движения и не учёл габариты автомобиля, в результате чего его машина столкнулась с автомобилем Toyota.



Вторая авария произошла приблизительно в 17.00 у дома № 5 на улице Ленина. Водитель автомобиля Nissan выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Volkswagen. В результате иномарки столкнулись.



В обоих ДТП пострадавших нет.



Госавтоинспекция призвала водителей быть особо внимательными при переменчивых погодных и дорожных условиях.