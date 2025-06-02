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Ослабших медвежат из Карелии передали в Центр спасения в Тверской области

Новости. Природа
13:10, 03 Июня 2025
фото: © Центр спасения медвежат-сирот / VK

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Состояние детенышей после начатого в центре лечения немного стабилизировалось.

Вечером 29 мая в Центр спасения медвежат в Тверской области привезли трех малышей из Карелии. Причина сиротства медвежат неизвестна, уточнили в центре.

«К сожалению, медвежата поступили в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. По назначению Сергея Гершова из Госпиталя Дикой природы WNHospital тут же была начата интенсивная терапия. Двое суток медвежата держали нас в крайнем напряжении, так как динамика практически отсутствовала», — рассказали в Центре спасения медвежат.

Сейчас состояние медвежат начало понемногу стабилизироваться, появилась положительная динамика, все трое начали понемногу есть.

Имен мишкам пока не дали, но это временно. Напомним, не первый раз тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Добавим, что Центр спасения медвежат-сирот — единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу. На протяжении 23 лет эта работа проводилась совместно с Международным Фондом Защиты Животных IFAW, который создал и полностью поддерживал инфраструктуру реабилитационного центра. За этот период спасли и вернули в природу 229 медвежат-сирот. В июле 2018 года IFAW прекратил свою работу на территории РФ, и при поддержке организации был разработан план перехода к самостоятельному функционированию. Для этого была создана автономная некоммерческая организация по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот». Сейчас деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.

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