«Ослепшие» водители устроили сразу два ДТП на одном дорожном «пятачке» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Две аварии произошли почти одновременно в одном и том же месте на кольцевой дорожной развязке в Петрозаводске.

ДТП произошли на пересечении Комсомольского и Лесного проспектов.

Видеозапись с места происшествия размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.

На записи видно, как кроссовер врезался в стоявший впереди легковой автомобиль. Через несколько минут в метре от этих участников микроавтобус «подрезал» другую «легковушку», задев ее правым бортом.

Судя по обстоятельствам обеих аварий, их виновники внезапно «ослепли» и не видели, что происходит вокруг них на дороге.