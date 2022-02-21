«Ослепшие» водители устроили сразу два ДТП на одном дорожном «пятачке» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Две аварии произошли почти одновременно в одном и том же месте на кольцевой дорожной развязке в Петрозаводске.
ДТП произошли на пересечении Комсомольского и Лесного проспектов.
Видеозапись с места происшествия размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.
На записи видно, как кроссовер врезался в стоявший впереди легковой автомобиль. Через несколько минут в метре от этих участников микроавтобус «подрезал» другую «легковушку», задев ее правым бортом.
Судя по обстоятельствам обеих аварий, их виновники внезапно «ослепли» и не видели, что происходит вокруг них на дороге.
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