Основатель «Яндекса» покинет компанию

Аркадий Волож, один из основателей компании «Яндекс», покинет совет директоров и оставит пост гендиректора компании.

Включенный в санкционный список Аркадий Волож покинет совет директоров и оставит пост генерального директора группы «Яндекс». Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе компании, о чем пишет Лента.ру.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввел санкции в отношении основателя «Яндекса». Решение объяснили тем, что Волож выступает «важным представителем бизнеса, имеющим отношение к секторам экономики, выступающим серьезным источником дохода для правительства Российской Федерации».