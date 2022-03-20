Основатель Петрозаводска Петр I потерял букву и перестал быть великим (ФОТОФАКТ)

На памятнике Петру I в Петрозаводске отвалилась буква.
В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовано фото, на котором запечатлено, как в надписи на памятнике Петру I, что стоит на набережной города, отсутствует одна буква.
«Потерялась буква «И», написал автор фото в комментарии.
«Императору Петру вел…кому, основателю Петрозаводска, 1703» - гласит надпись.
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