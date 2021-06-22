Основная трасса, ведущая в Карелию, в ближайшую среду будет перекрыта из-за яхты

В связи с проходом яхты «Маряи Кеч» на два часа будет разведен мост через Свирь на трассе «Кола», сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В среду, 23 июня, на два часа будет полностью перекрыто движение на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия).

В городе Лодейное Поле разведут мост через реку Свирь, чтобы пропустить яхту «Мария Кеч». Мост будет разведен в среду, 23 июня, с 11:10 до 13:10.

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке яхты „Мария Кеч“ с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.