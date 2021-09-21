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Основную трассу, ведущую в Карелию, в субботу перекроют на 2 часа

Новости. Общество
18:00, 01 Октября 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Трасса «Кола» в субботу, 2 октября, перекроют из-за разводки моста.

На трассе «Кола» в Ленинградской области 2 октября в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Для прохода яхты будет разведен мост через реку Свирь возле Лодейного Поля.

«В период с 11.10 до 13.10 для прохода вниз по реке яхты „Аквамарин“ с максимальным высотным габаритом 17,2 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Управление автомагистрали просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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