Основные новости Dota 2 за ноябрь

Последние новости дота 2 связаны в большинстве своем со скандалом, а его основной темой является расизм: TnC Predator в центре скандала и началоThe Chongqing Major 2019

Все началось с того, что игрок TnC Predator - Kuku во время игры в паблике решил высказать сомнительную фразу для китайских игроков. В кратце, она означала то, что филиппинец Kuku высмеивает определенный акцент у азиатских игроков.

После этого, в китайском сообществе началась буря негодований. Ещё задолго до квалификации в Юго-Восточной Азии к The Chongqing Major: 2019 китайская аудитория просила компанию Valve запретить участвовать Kuku на Major-турнире. К слову, TnC Predator все-таки преодолели отборы, но ситуация на этом не закончилась. Спустя время, TnC сообщили, что компания Valve не сможет гарантировать безопасность игроку на месте проведения чемпионата.

После этого заявления, в комьюнити сразу начались возможные предположения, чтобы изменить место проведения и возник вопрос - "Что это за Major, который не может гарантировать игрокам безопасность". Некоторые англоязычные комментаторы даже отказались комментировать The Chongqing Major, чтобы выразить таким образом поддержку Kuku, так как понимали что это было не со зла.

Последнее слово было от Valve, они написали блог, в котором более подробно обо всем рассказали. Первое: Valve уверены в том, что китайское правительство не банило Kuku, и также отметили, что ничего не предвещало беды и не угрожало безопасности игрока на турнире. Второе: Valve категорически разочарованы ситуацией с TnC Predator, а точнее тем, как организация подменяла понятия и искала причины не в себе, а в сообществе, тем самым врали. Из последних новостей dota 2, стоит выделить, что TnC будут выступать на The Chongqing Major 2018 с заменой, Kuku все же пропустит это событие, а также организация получила штраф в размере 20% от тех заработанных DPC-очков.

Это уже не первый скандал главной темой новостей киберспорта которого стал расизм, ранее оффлейнер топовой команды Team Liquid - MinD_ControL нелестно выразился о русских игроках, но отделался штрафом.

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