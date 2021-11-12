Основные продукты питания в Карелии подорожали больше уровня инфляции

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии с начала года выросла на 10,9%, что выше общего уровня инфляции за тот же период.

Это следует из данных Карелиястата о стоимости набора продуктов и индексе потребительских цен за октябрь.

По сравнению с декабрем цены на товары и услуги в Карелии вросли на 7,3%.

Продовольственные товары подорожали на 7,2%, непродовольственные — на 8,5%, услуги — на 5,3%.

В условный минимальный набор продуктов питания, утвержденный приказом Росстата, входит 33 наименования — мясо, овощи, хлеб и ряд других.