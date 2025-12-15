Особая опасность: открытые люки в темноте

Световой день в Карелии сильно сократился – это событие принесло не только новогоднее настроение и красоту северной зимы, но и, к сожалению, повысило опасность падения людей в открытые колодцы: как обезопасить себя и других, чтобы не омрачить приближающийся праздник?
«ПКС – Водоканал» регулярно призывают горожан быть внимательнее, и при обнаружении колодца без крышки сообщать об этом на предприятие, чтобы как можно скорее устранить проблему. Ещё более актуальной эта тема становится зимой, когда под покровом темноты открытые люки могут представлять особую опасность.
Куда можно сообщить об открытом колодце?
- по номеру +7 (911) 430-05-47
- на эл. адрес signal@rks.karelia.ru
- по ссылке https://pks-vodokanal.ru/appeals
В обращении нужно указать приблизительный адрес люка, при наличии такой возможности – приложить его фотографию.
Самая частая причина пропажи крышек колодца – воровство. Недобросовестные жители периодически крадут их, тем самым подвергая других петрозаводчан риску. Группа компаний «РКС – Петрозаводск» напоминает, что это является уголовным преступлением (ст. 158 УК РФ), за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа или лишения свободы. Поэтому рекомендуем так же сообщать об отсутствии крышек колодцев правоохранительным органам по номеру 102.
Новый год – время для радости и веселья, чтобы не омрачать его себе и другим, будьте внимательны при прогулках и не проходите мимо, когда видите источник потенциальной опасности в виде люка без крышки, ведь именно ваше участие может спасти чью-то жизнь.