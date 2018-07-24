Особенности получения второго гражданства через инвестиции

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Инвестиции в экономику конкретной стран - быстрый способ получения гражданства.
Если вы мечтаете о том, чтобы приобрести второе гражданство, то решить этот вопрос очень быстро можно с помощью инвестиций в экономику. Сегодня более 40 стран предлагают иностранным гражданам такие программы.
Следует помнить, что гражданство через инвестиции - это не покупка паспорта другой страны. Поэтому в случае, если, кто-либо за деньги предлагает получить гражданство, то это обман, который карается законом. Для того чтобы стать гражданином конкретной страны необходимо, прежде всего, стать участником государственной программы. Получить реальную помощь в получении гражданства можно здесь.
Существует несколько вариантов инвестиций, которые можно использовать, это:
- Открыть на территории выбранного государства собственный бизнес.
- Вложить средства в компании, работающие в стране, тем самым поддерживая финансово местных предпринимателей.
- Создать рабочие места на местных предприятиях.
- Вложить финансовые средства в ценные бумаги.
- Профинансировать какую-либо определенную отрасль экономики или культуры, поучаствовать в финансировании местных экологических программ.
- Приобрести или построить объекты недвижимости.
При выборе страны для инвестиций нужно внимательно изучить работающую программу. Обратить внимание нужно на следующее:
- В какие государства предусмотрен безвизовый режим.
- Срок действия государственной программы.
- Какие налоговые льготы или обязательства могут возникнуть после инвестиций.
- Какими документами необходимо будет подтвердить источник доходов, при необходимости.
- В какой валюте должна быть выполнена инвестиция.
После внимательного ознакомления с программой можно приступать к реальным шагам. Прежде всего, нужно будет определиться с выбором направления экономики. Сбор всех документов самостоятельно займет много времени и сил, поэтому лучше заказать такую услугу в специализированных компаниях. После одобрения заявки осуществляется инвестирование. Как только средства поступают на счет государства, оформляется гражданство.
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