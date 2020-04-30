Особенности строительства каркасных домов

Все о каркасных конструкциях.

В настоящее время каркасные конструкции используются относительно недавно. В других государствах такая технология пользуется наибольшей популярностью. Всё благодаря многочисленным уникальным свойствам материала, а также простоте возведения строения.

Компании "Каркас-Комплект" специализируется на изготовлении каркасных домов, стропильных систем и ферм, натуральных отделочных материалах. Больше информации на сайте www.karkas-k.ru. Строительство каркасников производится по современным финским и канадским технологиям. За небольшой период существования, компания сумела помочь огромному количеству семей на территории РФ обзавестись новым жильём.

Сведения о каркасниках

Базой таких строений выступает древесный каркас, тогда как стены состоят из панелей, выполненных в виде слоеного "пирога". Материалами каркаса является брус либо металл. Как показывает практика, каркасные дома легко справляются даже с самыми серьёзными нагрузками.

После возведения строения сразу осуществляется утепление стен. Для этих целей могут использоваться самые разные материалы. После чего стены не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Кроме этого в конструкции присутствует ветровая и пароизоляционная защита

Особенности возведения каркасников

Процесс предполагает точное соблюдение размеров. Поэтому все е составляющие компоненты должны изготавливаться в заводских условиях. Популярностью пользуется сборка на фабрике или стройплощадке. Во втором случае из подготовленных элементов собирается основная часть и стены, после чего перекрытия и крыша. Как правило, но это мероприятие уходит несколько месяцев времени. В качестве минуса такого варианта выступают сложности с соблюдением основных нюансов монтажа.

Очень часто главные элементы конструкции собираются в заводских условиях, после чего доставляются на площадку в готовом виде. Как правило, такая сборка позволит добиться точного соответствия требуемым размерам, указанным в проекте. После этого останется лишь соединить панели. На монтаж уходит минимум времени.

Чтобы добиться качественной постройки каркасного дома, необходимо найти надежную строительную компанию. Только так можно рассчитывать на точное соблюдение размеров и общую надёжность конструкции.

Как определить стоимость каркасника?

Здесь всё будет зависеть от материала и выбранного утеплителя, особенностей возведения и стоимости работ. Цены могут колебаться в обширном диапазоне. Поэтому важно подготовиться к тому, что строительство каркасника не будет дешевым. Если сравнить технологию с иными вариантами возведения, она наиболее экономична в планет затрат и трудоёмкости.

Благодаря скорости процесса строительства такая технология домостроения получила широкое распространение. Ведь для такого строения не предполагается использование массивного фундамента, к тому же построенный дом не даёт усадки. Что позволяет выполнять отделку непосредственно по окончанию возведения.

Использование каркасной технологии позволяет реализовать любой по сложности проект. При минимальных затратах можно рассчитывать на отличный результат.

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