Особенные спортсмены из Карелии отправятся в Татарстан на Единые игры

Единые игры пройдут в Казани в конце января и объединят 10 летних и восемь зимних видов спорта.

Сборная Карелии примет участие в Единых играх специальной Олимпиады. Игры пройдут в Казани с 21 по 27 января и объединят более 1,5 тысячи спортсменов, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.



Единые игры – соревнования нового формата, которые будут проводиться по 10 летним и восьми зимним видам спорта для людей, которые имеют ограничения по здоровью, связанные с интеллектуальными нарушениями.



«В составе сборной Карелии на соревнования отправятся 15 спортсменов и пять тренеров, - рассказал на своей странице министр образования и спорта Карелии Роман Голубев. - Это воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва, обучающиеся школы-интерната №24 Петрозаводска, школы-интерната №18 Повенца, и студенты Петрозаводского педагогического колледжа и ПетрГУ», -



Представлять республику команда будет в таких видах спорта, как бадминтон, юнифайд-бадминтон, лыжные гонки, бег на снегоступах и шорт-трек.