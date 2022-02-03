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Особые монеты выковали для участников фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске

Новости. Общество
11:14, 04 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Выкованные к фестивалю монеты с изображениями Петра и Борея выступят в качестве жребия для участников конкурса снежных и ледовых скульптур.

В администрации Петрозаводска напомнили, что уже 8 февраля в столице Карелии будет дан старт ХХI Международному конкурсу снежных и ледовых скульптур «Гиперборея – 2022». Торжественное открытие фестиваля пройдёт в отеле «Cosmos Petrozavodsk». Церемония получила название «Зимняя ассамблея Петра Великого». Она откроет собой цикл мероприятий в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора и основателя Петрозаводска.

На торжественной церемонии традиционно состоится жеребьёвка участников фестиваля. Ледяные и снежные кубы на Онежской набережной пронумерованы. Каждый из участников определит своё место работы случайным образом. В этом году в качестве жребия выступят специально выкованные к фестивалю сувенирные монеты. Они объединят в себе символику «Гипербореи» и юбилей со дня рождения Петра Великого. С разных сторон – на аверсе и реверсе монеты – будут вычеканены основатель нашего города и бог северного ветра Борей. Номера жеребьёвки будут скрыты на оборотной стороне футляров для сувенира. Одну из монет отчеканят прямо на сцене.

Ранее стали известны высота и продолжительность фейерверка на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске.

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Комментарии

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Teатральный критик
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