Особые монеты выковали для участников фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске

Выкованные к фестивалю монеты с изображениями Петра и Борея выступят в качестве жребия для участников конкурса снежных и ледовых скульптур.

В администрации Петрозаводска напомнили, что уже 8 февраля в столице Карелии будет дан старт ХХI Международному конкурсу снежных и ледовых скульптур «Гиперборея – 2022». Торжественное открытие фестиваля пройдёт в отеле «Cosmos Petrozavodsk». Церемония получила название «Зимняя ассамблея Петра Великого». Она откроет собой цикл мероприятий в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора и основателя Петрозаводска.

На торжественной церемонии традиционно состоится жеребьёвка участников фестиваля. Ледяные и снежные кубы на Онежской набережной пронумерованы. Каждый из участников определит своё место работы случайным образом. В этом году в качестве жребия выступят специально выкованные к фестивалю сувенирные монеты. Они объединят в себе символику «Гипербореи» и юбилей со дня рождения Петра Великого. С разных сторон – на аверсе и реверсе монеты – будут вычеканены основатель нашего города и бог северного ветра Борей. Номера жеребьёвки будут скрыты на оборотной стороне футляров для сувенира. Одну из монет отчеканят прямо на сцене.

Ранее стали известны высота и продолжительность фейерверка на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске.