Особый противопожарный режим отменен в Карелии

За минувшие выходные в республике не был зафиксировано ни одного пожара.

В Минприроды Карелии сообщили, что в понедельник, 5 сентября, по распоряжению правительства республики в регионе был отменен особый противопожарный режим, введенный 24 июня.

Как сообщается, отмена противопожарного режима связана со снижением класса опасности — за минувшие выходные в Карелии не возникло ни одного пожара. В лесах Карелии снова можно свободно разжигать костры.

Всего в Карелии в нынешнем году возникло 93 лесных пожара, охвативших площадь 168,7 га. В предыдущем году количество возгораний было больше в 3,3 раза, а площадь — в 119 раз.