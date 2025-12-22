Особый противопожарный режим установят в Карелии на новогодние праздники

Соответствующее распоряжение вынес глава республики Артур Парфенчиков.

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории Карелии будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение вынес глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно документу, региональные госорганы будут обязаны обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также разместить в соцсетях информацию о грамотном использовании пиротехнических изделий.

Представителям местного самоуправления, помимо этого, рекомендуется организовать проверки магазинов с электрогирляндами, привести в режим готовности водовозную технику и приступить к патрулированию мест скопления асоциальных граждан.

— Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Республики Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами А. Н. Пшеницына, — говорится в документе.

В администрации Петрозаводска ранее рассказали, что не планируют проводить новогодний праздничный салют. Напомним, в связи с политическими событиями полноценные гуляния в столице Карелии не организуют уже несколько лет.