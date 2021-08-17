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Особый противопожарный режим в Карелии отменен

Новости. Общество
16:56, 20 Августа 2021
фото: © Минприроды Карелии

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Правительство Карелии в связи со снижением класса пожарной опасности отменило особый противопожарный режим, действовавший в республике с 8 июня, сообщили в Минприроды Карелии.

В связи со снижением класса пожарной опасности и стабилизацией лесопожарной обстановки распоряжением Правительства Республики Карелия с 20 августа 2021 года на территории Карелии отменен особый противопожарный режим, который был введен в республике 8 июня текущего года.

С начала пожароопасного сезона в Карелии было зарегистрировано 298 лесных пожаров на общей площади 20,5 тыс. га. Более половины лесных пожаров потушены в первые сутки с момента обнаружения.

Основной причиной возникновения лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем граждан (72%). Ведется работа по установления лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.

В целях охраны лесов от пожаров по условиям погоды осуществлялось авиационное патрулирование лесов с применением самолетов Cessna. Общий налет составил 1068 часов. Кроме того, постоянно проводится наземное патрулирование лесов силами государственных лесных инспекторов. Всего было проведено более 6 тысяч выходов.

На сегодняшний день на территории республики установился 1-2 класс пожарной опасности по условиям погоды. Лесопожарная обстановка спокойная.

Вместе с тем, пожароопасный сезон продолжается до установления устойчивой дождливой погоды, в связи с чем работники Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов находятся в состоянии постоянной готовности к тушению лесных пожаров.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит не только административная ответственность со штрафом до 1 миллиона рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер и сообщить о происшествии.

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