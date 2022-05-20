Особый противопожарный режим введен в Петрозаводске

На территории столицы Карелии начал действовать особый противопожарный режим.

С 20 мая на территории Петрозаводского городского округа введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление администрации подписал мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

В соответствии с постановлением запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы и другое. За нарушение предписания предусмотрена административная ответственность.