Осталось всего несколько часов, чтобы подать заявление о голосовании по месту нахождения

В Карелии уже более 16 тысяч избирателей подали заявление о голосовании по месту нахождения. Сегодня – последний день, когда можно подать такое заявление.

Напомним, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года действует новый порядок голосования по месту нахождения.

В случае, если в день выборов человек будет находиться в командировке, в отпуске или живет не по месту прописки, он может воспользоваться правом проголосовать на ближайшем избирательном участке. Найти ближайший участок можно на сайте ЦИК России, а также на сайте ЦИК Карелии.

12 марта – последний день, когда можно подать заявление о голосовании по месту нахождения любым удобным способом: через Единый портал "Государственные услуги"; лично по паспорту – в любом Многофункциональном центре (МФЦ), в любой территориальной или участковой избирательной комиссии.

Важно! Подать такое заявление в территориальную избирательную комиссию 12 марта можно до 18 часов, в участковую избирательную комиссию – до 20 часов. Подать заявление через портал госусуг или МФЦ можно до 00 часов - пока не наступит 13 марта.

Согласно последним данным, более 16 тысяч жителей Карелии уже заявили о своем желании голосовать по месту нахождения. Из них порядка 4 тысяч человек сделали это через портал госуслуг.

Для сравнения: на выборах Главы Республики Карелия 10 сентября 2017 года, когда новый порядок голосования по месту нахождения был применен в нашей республике впервые, было подано порядка 2300 заявлений. Цифры говорят о высокой активности избирателей на федеральных выборах и эффективной работе избирательных комиссий по информированию избирателей.

Внимание! Избиратели, которые в день выборов будут находиться в другом городе, но не успеют сообщить об этом по 12 марта (включительно), по-прежнему могут проголосовать по месту нахождения. Но для этого им необходимо в срок с 13 марта и до 14 часов 17 марта оформить в участковой избирательной комиссии (только по месту регистрации!) специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. Такое заявления имеет специальную защитную марку, и оно останется у избирателя до дня голосования; 18 марта на избирательном участке его нужно будет отдать члену участковой избирательной комиссии.

Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько заявлений, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придётся только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке.

Заявление подано? Тогда приходите 18 марта 2018 года на тот избирательный участок, который выбрали и не забудьте взять с собой паспорт!