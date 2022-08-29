Остался последний день работы «Мобильного избирателя» перед выборами губернатора Карелии

Понедельник, 5 сентября - последний день приема заявлений для желающих проголосовать на выборах главы Карелии вне места постоянной регистрации.

Об этом сообщили в Центризбиркоме Карелии.

С помощью сервиса «Мобильный избиратель» жители республики могут подать заявление, чтобы их включили в список избирателей на любом удобном избирательном участке в пределах Карелии.

Это можно сделать через Госуслуги, МФЦ, ТИК или УИК.



Заявителя исключат из списка избирателей по месту жительства и включат в список на выбранном участке. В день голосования он сможет прийти на этот избирательный участок и отдать свой голос.