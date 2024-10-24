Останки человека нашли в одном из районов Карелии

Следком Карелии проводит проверку в связи с обнаружением останков человека.

По факту обнаружения останков человека в Кондопожском районе организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.



Следователи следственного отдела Кондопоги Следкома Карелии проводят проверку по факту обнаружения костных останков человека.



В минувшую пятницу, 25 октября, в лесу около дороги, ведущей к деревне Кяппесельга Кондопожского района, были обнаружены скелетированные останки, которые, предположительно, принадлежат ранее пропавшему без вести мужчине. В вещах, находившихся рядом с телом, найдены документы на его имя.

Предварительно установлено, что 37-летний местный житель уехал на работу вахтовым методом в Олонецкий район в январе 2021 года. После этого связь с ним прервалась, его местонахождение не было установлено.



В целях идентификации личности и определения точной причины смерти назначены генетическая и медицинская судебные экспертизы, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели мужчины, отметили в ведомстве.