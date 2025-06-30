Останки четверых погибших бойцов нашли на западе Карелии

Находки были сделаны на местах боёв 1939-1940 года.

Останки четверых солдат, погибших в ходе советско-финляндской войны 1939-40 годов, были обнаружены во время раскопок в Суоярвском округе Карелии. Об этом рассказали в КРОФ «Эстафета поколений».

Разведывательный выезд 29–30 июня проводил боец поискового отряда «Разведка» Денис Кустинский. Места раскопок были выбраны по архивным документам РГВА, а такое информации от местных жителей.

Останки четырёх погибших воинов были найдены на месте боев 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии в декабре 1939 года.