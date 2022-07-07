Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)

Человеческие останки, найденные во время дорожных работ в Пряжинском районе, вероятно, скрывают следы преступления.

Корреспондент «Столицы на Онего» побывал в поселке Кутижма, где во время дорожных работ были обнаружены скелеты двух человек.

Сами кости были погребены под слоем песка и асфальта при подъезде к мосту через реку Кутижма, на левом берегу реки, со стороны Петрозаводска.

По словам Николая, мастера участка, останки были найдены случайно, когда экскаватор поднимал большие камни. Над местом страшной находки — метр песка, а также старый асфальт.

Человеческие кости будут направлены на экспертизу, чтобы установить время захоронения. Специалисты уже предположили, что останки могли сохраниться со времен Великой Отечественной войны, когда в Кутижме шли бои.

Между тем, по словам Николая, в том месте, где сейчас строится новый мост, в 30-е годы XX века была сооружена деревянная переправа. Мастер объяснил, что останки нашли как раз под дорогой, ведущей к ней.

Визуально в найденных скелетах лучше всего сохранились черепа, а вот одежда, если и была на погребенных под дорогой людях, полностью истлела. Остались лишь ремни и ботинки, причем последние были одинаковыми на обоих скелетах, то есть, погибшие могли быть строителями или заключенными.

Как рассказали местные жители, есть предположение, что это место может скрывать еще не один скелет. В данный момент работы в том месте, где были найдены останки, приостановлены.

Напомним, останки двух человек были найдены утром 10 июля под слоем песка и асфальта во время дорожных работ в поселке Кутижма Пряжинского района, где через реку с одноименным названием возводится новый мост.