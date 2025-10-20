Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

Во время раскопок в Суоярвском округе поисковики наткнулись на останки троих бойцов Красной армии.

О находке во время поисков в Суоярвском округе Карелии рассказали в паблике фонда «Эстафета поколений».

Там 18 октября поисковики фонда Александр Гагарин и Иван Ярмончик в ходе раскопок обнаружиои останки троих бойцов РККА. Рядом с погибшими были найдены предметы снаряжения и личные вещи.

— Поисковые работы в этом месте будут продолжены. Погибшие красноармейцы будут захоронены со всеми воинскими почестями, — отметили в паблике фонда.