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Остановка машин на нескольких улицах в Петрозаводске запрещена

Новости. Общество
11:05, 22 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Госавтоинспекция карельской столицы сообщила, на каких улицах города запрещено останавливаться.

ГИБДД Петрозаводска информирует, что для увеличения пропускной способности участков дорог, по которым организован объезд набережной Варкауса, остановка транспортных средств запрещена: на Ленинградской улице (от улицы Кирова до Октябрьского проспекта); на Октябрьском проспекте (от Ленинградской до Московской улиц); на Московской улице (от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса); на набережной Варкауса (от Московской до Ленинградской улиц).

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта в центре Петрозаводска изменится из-за реконструкции улицы Куйбышева.

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Комментарии

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кир
2021-06-22 12:55:01
Во дворах на ночь запретить останавливаться, когда будет? При этой власти никогда, - сказал кот-юрист.
Гость
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