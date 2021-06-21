Остановка машин на нескольких улицах в Петрозаводске запрещена

Госавтоинспекция карельской столицы сообщила, на каких улицах города запрещено останавливаться.

ГИБДД Петрозаводска информирует, что для увеличения пропускной способности участков дорог, по которым организован объезд набережной Варкауса, остановка транспортных средств запрещена: на Ленинградской улице (от улицы Кирова до Октябрьского проспекта); на Октябрьском проспекте (от Ленинградской до Московской улиц); на Московской улице (от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса); на набережной Варкауса (от Московской до Ленинградской улиц).

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта в центре Петрозаводска изменится из-за реконструкции улицы Куйбышева.