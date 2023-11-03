Остановка насосной станции оставила без воды целый район в Петрозаводске

Произошло повреждение на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».
Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, 5 ноября произошла становка водонасосной станции АО «ПКС-Водоканал» в районе Ключевая.
Причиной стало устранение повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», отметили в источнике.
Напомним, ранее мы писали о том, что жители нескольких домов в Петрозаводске остались без электричества. Кроме того, ранее сообщалось об отключении холодного водоснабжения домов в других районах Петрозаводска.
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