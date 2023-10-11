Остановка рухнула на окраине Петрозаводска

Очевидцы зафиксировали поваленную остановку на Соломенском шоссе.
Читатель прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото поваленной остановки на окраине Петрозаводска.
Речь, судя по фото, идет об остановке «Фабричная улица», расположенной на Соломенском шоссе.
Напомним, пришедший циклон оставил после себя разрушения в Петрозаводске в виде поваленных деревьев и разбитой набережной.
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