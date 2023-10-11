Остановка рухнула на окраине Петрозаводска

Очевидцы зафиксировали поваленную остановку на Соломенском шоссе.

Читатель прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото поваленной остановки на окраине Петрозаводска.

Речь, судя по фото, идет об остановке «Фабричная улица», расположенной на Соломенском шоссе.

Напомним, пришедший циклон оставил после себя разрушения в Петрозаводске в виде поваленных деревьев и разбитой набережной.