Остановку транспорта запретили в популярном для парковки месте в центре Петрозаводска

В Госавтоинспекции города сообщили о запрете остановки и стоянки на двух улицах.

Об изменении схемы движения в двух районах Петрозаводска рассказали в Госавтоинспекции города.

С сегодняшнего дня, 9 июня, стоянка и остановка транспорта будет запрещена в районе здания №17а по бульвару Интернационалистов.

С этого же дня запрещена стоянка и остановка на участке Набережного проспекта от улицы Еремеева до проспекта Ленина со стороны Онежского озера.

В ГАИ призвали к внимательности и напомнили о наказании за нарушения ПДД.