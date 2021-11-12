Остановку транспорта запретят еще на двух улицах Петрозаводска

В январе изменится схема движения транспорта на Кукковке и в Октябрьском районе.

По сообщению администрации Петрозаводска, с 10 января на Лыжной площади на Кукковке будет полностью запрещена остановка. Исключение делается только для общественного транспорта. Ограничения призваны повысить безопасность на участке.

На Ленинградской улице также будет запрещена остановка транспорта в районе пересечения с Октябрьским проспектом. Ограничение будет действовать по чётной стороне улицы от проезда к дому № 12 по Ленинградской улице до перекрёстка с проспектом. Нововведения призваны повысить пропускную способность на обозначенном участке.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее в мэрии предупреждали об изменении схемы движения на Голиковке с 10 января.