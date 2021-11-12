890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Юная ориентировщица из Карелии победила в многодневной гонке на Всероссийских соревнованиях 3
22.12.2021 18:00
Карелия на сутки попадет в снежный плен 8
Сегодня 10:51
Жители Карелии смогут 24 декабря узнать о всех своих долгах 4
22.12.2021 17:20
Врач рассказала, какие популярные на завтрак продукты являются опасными
22.12.2021 22:30

Остановку транспорта запретят еще на двух улицах Петрозаводска

Новости. Общество
14:55, 23 Декабря 2021
фото: © region.center

Новости партнеров

В январе изменится схема движения транспорта на Кукковке и в Октябрьском районе.

По сообщению администрации Петрозаводска, с 10 января на Лыжной площади на Кукковке будет полностью запрещена остановка. Исключение делается только для общественного транспорта. Ограничения призваны повысить безопасность на участке.

На Ленинградской улице также будет запрещена остановка транспорта в районе пересечения с Октябрьским проспектом. Ограничение будет действовать по чётной стороне улицы от проезда к дому № 12 по Ленинградской улице до перекрёстка с проспектом. Нововведения призваны повысить пропускную способность на обозначенном участке.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее в мэрии предупреждали об изменении схемы движения на Голиковке с 10 января.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-23 16:07:11
Да по всему городу запретите, чего уж там.
кир
2021-12-23 15:13:46
Пофиг, ваши проблемы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»