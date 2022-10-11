Остановку транспорта запретят еще на одной улице Петрозаводска

Схема движения транспорта изменится на Кукковке в начале ноября.
С 4 ноября по обеим сторонам Балтийской улицы на участке от Комсомольского проспекта до дома № 63 будет запрещена остановка транспорта. Нововведения призваны улучшить уборку магистрали и повысить пропускную способность перекрестка, сообщили в администрации города.
В мэрии призывают водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
Ранее сообщалось, схема движения в двух районах Петрозаводска изменится в конце октября.
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