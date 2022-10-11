Остановку транспорта запретят еще на одной улице Петрозаводска

Схема движения транспорта изменится на Кукковке в начале ноября.

С 4 ноября по обеим сторонам Балтийской улицы на участке от Комсомольского проспекта до дома № 63 будет запрещена остановка транспорта. Нововведения призваны улучшить уборку магистрали и повысить пропускную способность перекрестка, сообщили в администрации города.

В мэрии призывают водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, схема движения в двух районах Петрозаводска изменится в конце октября.