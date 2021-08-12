Остановку транспорта запретят еще на одной улице Петрозаводска

С 23 августа на Кукковке изменится схема движения транспорта из-за земляных работ, сообщили в администрации Петрозаводска.

Со следующей недели на участке Карельской аллеи от улицы Торнева до Косалмского проезда по обеим сторонам проезжей части будет запрещена остановка. Такие же изменения коснутся небольшой части Косалмского проезда от Карельской аллеи до Лыжной улицы. Неудобства связаны с грядущими земляными работами. Дополнительная информация об изменениях дорожного движения на данном участке появится позже.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, с 19 августа на Октябрьском проспекте изменится организация дорожного движения на участке между улицами Московской и Грибоедова.