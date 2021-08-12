Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Остановку транспорта запретят еще на одной улице Петрозаводска

Новости. Общество
10:25, 17 Августа 2021
фото: © pixabay.com / dimitrisvetsikas1969

Новости партнеров

С 23 августа на Кукковке изменится схема движения транспорта из-за земляных работ, сообщили в администрации Петрозаводска.

Со следующей недели на участке Карельской аллеи от улицы Торнева до Косалмского проезда по обеим сторонам проезжей части будет запрещена остановка. Такие же изменения коснутся небольшой части Косалмского проезда от Карельской аллеи до Лыжной улицы. Неудобства связаны с грядущими земляными работами. Дополнительная информация об изменениях дорожного движения на данном участке появится позже.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, с 19 августа на Октябрьском проспекте изменится организация дорожного движения на участке между улицами Московской и Грибоедова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста

Аналитика

16.08.2021 11:29
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»