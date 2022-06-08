Остановку транспорта запретят на Кукковке и в центре Петрозаводска

Изменится организация дорожного движения вблизи учреждений образования и здравоохранения в двух районах столицы Карелии.
По сообщению администрации Петрозаводска, до конца июня изменится схема движения транспорта на Вольном проезде. Временный запрет остановки по обеим сторонам автомобильной дороги вдоль домов № 38 и 38А на улице Кирова станет действовать постоянно. Ограничения призваны сделать проезд вблизи Больницы скорой медицинской помощи безопаснее.
С 5 июля временный запрет остановки транспорта станет постоянным на улице Генерала Фролова. Знак будет действовать по нечётной стороне от улицы Ровио до проезда к дому № 15. Нововведения призваны сделать безопаснее участок дороги вблизи средней школы № 5 и детского сада № 95.
Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, триатлон на два дня изменит схему движения транспорта в Петрозаводске.
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