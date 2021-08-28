Остановку транспорта запретят на улице, примыкающей к площади Гагарина в Петрозаводска

Власти Петрозаводска приняли решение запретить остановку транспорта на участке улицы Красноармейская, примыкающем к площади Гагарина.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

По его словам, остановка будет запрещена на участке от улицы Гоголя до проспекта Ленина по правой стороне по ходу движения к площади Гагарина.

«Остановку будем запрещать, для того, чтобы у нас пропускная способность улицы увеличилась, потому что имеем большие проблемы с трафиком в центре города. Я думаю, это будет разумная мера с точки зрения обеспечения безопасности и удобства передвижения», — пояснил Масляков.