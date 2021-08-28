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Остановку транспорта запретят на улице, примыкающей к площади Гагарина в Петрозаводска

Новости. Общество
12:20, 30 Августа 2021
фото: © flickr.com / Alexey Ivanov

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Власти Петрозаводска приняли решение запретить остановку транспорта на участке улицы Красноармейская, примыкающем к площади Гагарина.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

По его словам, остановка будет запрещена на участке от улицы Гоголя до проспекта Ленина по правой стороне по ходу движения к площади Гагарина.

«Остановку будем запрещать, для того, чтобы у нас пропускная способность улицы увеличилась, потому что имеем большие проблемы с трафиком в центре города. Я думаю, это будет разумная мера с точки зрения обеспечения безопасности и удобства передвижения», — пояснил Масляков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2021-08-30 14:30:17
Ну Шуйском шоссе на светофоре (выезд из города) напротив СТК зачем нужна отдельная полоса для поворота налево?

СТК не работает много лет, там стоит кирпич, но каждый день (особенно выходные) там собирается огромная пробка.
Изя
2021-08-30 14:00:53
На Шотмана в районе товарной сделайте двухрядное движение , отрегулируйте светофоры . Для троллейбусов сделайте минимальное для выеда из стоянки время .
Вася
2021-08-30 13:39:27
Нацпроекты заработали
баян
2021-08-30 13:21:14
А может просто провести исследование по движению потоков а не экспериментировать и создавать проблему водителям
Кеша
2021-08-30 12:26:12
Наконец то хоть что то дошло для .........
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