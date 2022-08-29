Остановку у детской художественной школы в Петрозаводске перенесли из-за ремонта сетей

С 31 по 30 сентября временно переносится остановочный пункт "Детская художественная школа".
С 31 августа ожидания общественного транспорта «Детская художественная школа» сменит свое расположение. Она переместится ближе к перекрестку улиц Красноармейская и Гоголя, сообщили в администрации города.
Временные неудобства связаны с реконструкцией тепловых сетей на улице Красноармейской. После завершения работ остановка ожидания общественного транспорта вернется на свое прежнее место.
По информации АО «ПКС-Тепловые сети», ремонт планируется закончить до конца сентября.
Ранее сообщалось, антивандальные остановки, изготовленные заключенными, украсят Петрозаводск.
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