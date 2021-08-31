Остановленный за нарушение ПДД житель Карелии неловко избавился от наркотика и попал под суд

Автоинспекторы задержали в Прионежском районе жителя Петрозаводска, который попытался выкинуть из машины взятый в лесном тайнике наркотик, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в приобретении наркотиков.

По версии дознания, петрозаводчанин приобрел через интернет наркотик, который надо было забрать из тайника в лесу на территории Прионежского района. На личном автомобиле мужчина выехал к тайнику, взял сверток с наркотиками и поехал обратно. Во время движения он нарушил ПДД, за что был остановлен экипажем ГИБДД.

Остановившись, мужчина попытался избавиться от запрещенного вещества. Однако автоинспекторы заметили, как нарушитель выбрасывает что-то на обочину, и изъяли наркотик.

В ходе дознания мужчина признал вину и активно способствовал расследованию.

Уголовное дело было передано для рассмотрения в Прионежский районный суд. В соответствии с уголовным законом за совершение данного преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.