Остановлены поставки в Россию известного немецкого ликера

Дистрибьютор Jägermeister «Руст» уведомил партнеров о приостановке поставок в Россию.

Российский дистрибьютор крепкого ликера Jägermeister ГК «Руст» проинформировал своих партнеров о том, что производитель приостановил поставки в Россию данной продукции, следует из письма дистрибьютора, с которым ознакомилось РИА Новости.

«В настоящее время компания Mast Jägermeister SE приостановила поставки в Россию продукции бренда Jägermeister. Также, ввиду приостановки поставок производителем, отгрузки продукции Jägermeister мы будем осуществлять исходя из ее фактического наличия», — говорится в письме от 1 ноября.

В письме также отмечается, что «Руст» предпринимает все возможные меры для восстановления полноценных поставок данной продукции, а также для возобновления маркетинговых программ.

О том, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, ранее в среду заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Про этом директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков сообщил РИА Новости, что запасов Jagermeister на данный момент достаточно. «На данный момент в наличии у нас есть достаточные товарные запасы этой продукции», — заявил он.