Остатки старинного водопровода обнаружены в Петрозаводске (ФОТО)

Коммунальщики в Петрозаводске во время работ по устранению повреждения инженерных сетей обнаружили фрагменты деревянного водопровода.

Об этом сообщили в компании «ПКС-Водоканал».

Земляные работы проводились на проспекте Карла Маркса в районе дома № 1. Там работники обнаружили остатки деревянного водопровода.

«По приблизительным подсчетам ему больше 80 лет! Деревянная труба шла параллельно чугунной», — пояснили в «ПКС-Водоканал».