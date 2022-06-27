Остатки старинного водопровода обнаружены в Петрозаводске (ФОТО)

Коммунальщики в Петрозаводске во время работ по устранению повреждения инженерных сетей обнаружили фрагменты деревянного водопровода.
Об этом сообщили в компании «ПКС-Водоканал».
Земляные работы проводились на проспекте Карла Маркса в районе дома № 1. Там работники обнаружили остатки деревянного водопровода.
«По приблизительным подсчетам ему больше 80 лет! Деревянная труба шла параллельно чугунной», — пояснили в «ПКС-Водоканал».
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