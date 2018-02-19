Оставленная водителем на улице Калинина иномарка нашлась в пункте приема металлолома

В Петрозаводске полиция раскрыла кражу автомобиля Mitsubishi Lancer, которую водитель оставил у дома на улице Калинина.

Как рассказали в карельском МВД, в полицию карельской столицы обратился 22-летний владелец автомобиля Mitsubishi Lancer. Он рассказал, что машина в неисправном состоянии в течение нескольких дней стояла у одного из домов по улице Калинина.

"Когда хозяин пришел к месту стоянки, то обнаружил отсутствие иномарки и обратился за помощью в правоохранительные органы. Ущерб заявитель оценил в 50 тысяч рублей", - отметили в министерстве.

Сотрудниками уголовного розыска нашли пропавший автомобиль в пункте приема металлолома. Вскоре был установлен и подозреваемый.

"Им оказался несовершеннолетний житель Петрозаводска, который дал признательные показания. Он рассказал, что заметил "подснежник" и, посчитав, что машина никому не нужна, решил ее сбыть", - отметили в МВД.

Возбуждено дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.