Оставленные после рубки ветки тушили в Заонежье

Свалка горела в пятистах метрах от деревни Пургино.

Сообщение о возгорании поступило в 20.20. Горела свалка древесного мусора. Отходы от рубки ухода были сложены на бесхозной площадке в 500 метрах от деревни Пургино Медвежьегорского района.

«На место происшествия в 20.35 прибыли четверо пожарных и автоцистерна. Угроза распространения огня на лесной массив устранена», — сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Локализация пожара была в 20.50.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.