890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом»
04.02.2022 15:25
Сильный ветер, метель и снегопады обрушатся на Карелию ночью
04.02.2022 14:39

Оставленный на дороге маленький ребенок чуть не попал под автобус в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:01, 05 Февраля 2022

Новости партнеров

Дорожное происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения на перекрестке ул.Мерецкова и пр.А.Невского.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо.ру» в Петрозаводска запечатлела, как 3 февраля в 16.16 на перекрестке ул. Мерецкова и пр. А.Невского мужчина уронил с санок ребенка, а после оставил его на дороге и пошел дальше.

Маленький ребенок не успел завершить переход на разрешающий сигнал светофора и чуть не попал под колеса автобуса.

Видео опубликовано в паблике «Весь Петрозаводск».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

04.02.2022 15:25
Обществоведение
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом»
Заслуженный врач Карелии считает, что республике нечем похвастаться в подготовке к эпидемии коронавирусной инфекции. 
Миллионы для «Горы победы»
04.02.2022 09:02
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 8
03.02.2022 08:59
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Решающий гол 15
31.01.2022 16:05
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2022 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 8
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»