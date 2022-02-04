Оставленный на дороге маленький ребенок чуть не попал под автобус в Петрозаводске (ВИДЕО)

Дорожное происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения на перекрестке ул.Мерецкова и пр.А.Невского.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо.ру» в Петрозаводска запечатлела, как 3 февраля в 16.16 на перекрестке ул. Мерецкова и пр. А.Невского мужчина уронил с санок ребенка, а после оставил его на дороге и пошел дальше.

Маленький ребенок не успел завершить переход на разрешающий сигнал светофора и чуть не попал под колеса автобуса.

Видео опубликовано в паблике «Весь Петрозаводск».