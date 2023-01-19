Оставленный под ковриком ключ от квартиры позволил рецидивисту в Карелии продолжить праздник

В Медвежьегорском районе мужчина нашел ключ под ковриком и украл деньги у хозяйки дома.

В полицию поступило сообщение о краже одной из деревень Медвежьегорского района. Из квартиры злоумышленник похитил 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего: хозяйка отсутствовала дома, когда неизвестный проник внутрь и совершил кражу. Дверь он открыл найденным под ковриком ключом. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Мужчина пояснил, что он был в гостях неподалёку от дома женщины, обратившейся впоследствии в полицию. Когда спиртное закончилось, он решил взять взаймы у знакомой, однако, той дома не оказалось. Тогда мужчина нашёл спрятанный ключ, открыл дверь. Войдя в квартиру, он увидел сумку, там обнаружил наличные и похитил их. Деньги впоследствии потратил на алкоголь. Подозреваемый признал вину, обязался возместить нанесённый ущерб.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

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