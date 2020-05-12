Оставшийся без ночлега житель Карелии выместил агрессию на автомобиле друга

В полицию поступило заявление от 27-летнего горожанина, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль петрозаводчанина, припаркованный во дворе дома, кто-то повредил. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Пряжи. В беседе с полицейскими он признал вину и рассказал, что приехал в Петрозаводск в командировку. Когда появилось свободное время, решил навестить своего приятеля. Вечер сопровождался употреблением алкоголя. Покинув друга, мужчина не смог вернуться в общежитие, оно оказалось закрытым. Его внимание привлек автомобиль, на котором он выместил агрессию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль и сбежал.