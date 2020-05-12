890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии ужесточат проверки магазинов во время "масочного" режима 5
12.05.2020 19:31
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах
12.05.2020 14:55
Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка 1
12.05.2020 18:36
Юный водитель на иномарке упал в реку с моста в Карелии 3
12.05.2020 14:20

Оставшийся без ночлега житель Карелии выместил агрессию на автомобиле друга

Новости. Криминал
11:13, 13 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

В полицию поступило заявление от 27-летнего горожанина, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль петрозаводчанина, припаркованный во дворе дома, кто-то повредил. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Пряжи. В беседе с полицейскими он признал вину и рассказал, что приехал в Петрозаводск в командировку. Когда появилось свободное время, решил навестить своего приятеля. Вечер сопровождался употреблением алкоголя. Покинув друга, мужчина не смог вернуться в общежитие, оно оказалось закрытым. Его внимание привлек автомобиль, на котором он выместил агрессию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль и сбежал.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
09.05.2020, 15:50
В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Аналитика

12.05.2020 14:55
Капитал
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах
Минприроды России утвердило для республики "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом.
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
12.05.2020 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 18
06.05.2020 15:52
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 7
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»