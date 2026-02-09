Оставшийся без российских туристов аэропорт на юге Финляндии находится под угрозой полного закрытия

За год аэропорт города Лаппеенранта обслужит всего четыре рейса.

В 2026 году аэропорт города Лаппеенранта, расположенного на юге Финляндии, сможет обслужить всего четыре чартерных рейса, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника авиагавани.

— До конца года у нас пока запланировано только четыре рейса: чартер на Родос 23 мая с возвращением 30 мая, и чартер на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября, — сказал собеседник агентства.

По его словам, диспетчерская вышка, закрытая в Лаппеенранте ещё в конце октября 2025 года, не будет работать как минимум до конца суток 28 марта. До этого времени не будет также осуществляться сопровождение в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства.

— В указанный период возможны только разовые рейсы по отдельным заявкам, — добавили в учреждении.

Напомним, в недавнем прошлом Лаппеенранта была пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии. Так, в 2011 году пассажиропоток авиагавани достиг рекордных 116 тысяч человек, более половины которых прибывали в страну из Санкт-Петербурга. Однако после 2014 года число туристов начало резко сокращаться и в 2016 году составило менее 5 тысяч человек. Короткое оживление, произошедшее в 2019 году, сменилось новым спадом из-за пандемии коронавируса.

Будущее аэропорта Лаппеенранты находится под вопросом из-за неодобрения Евросоюзом государственной поддержки убыточных предприятий.