Оставшийся без света микрорайон Петрозаводска перевели на электроснабжение дизель-генераторами

Разрыв подземного электрокабеля оставил без света десятки домов микрорайона Сулажгора в Петрозаводске.

Как сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск», кабель был поврежден сторонней организацией, производившей земляные работы экскаваторной техникой без согласования.

Ночью с помощью дизель-генераторных установок были запитаны потребители двух подстанций на ул.Сулажгорской (5 многоквартирных домов) и ул.8 Марта (40 индивидуальных жилых домов).

«Восстановлением кабеля занимаются аварийные бригады. Ориентировочное время восстановления нормальной схемы электроснабжения 14.00 часов», - сообщили в «ОРЭС-Петрозаводск».