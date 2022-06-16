Оставшийся без света микрорайон Петрозаводска перевели на электроснабжение дизель-генераторами

Разрыв подземного электрокабеля оставил без света десятки домов микрорайона Сулажгора в Петрозаводске.
Как сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск», кабель был поврежден сторонней организацией, производившей земляные работы экскаваторной техникой без согласования.
Ночью с помощью дизель-генераторных установок были запитаны потребители двух подстанций на ул.Сулажгорской (5 многоквартирных домов) и ул.8 Марта (40 индивидуальных жилых домов).
«Восстановлением кабеля занимаются аварийные бригады. Ориентировочное время восстановления нормальной схемы электроснабжения 14.00 часов», - сообщили в «ОРЭС-Петрозаводск».
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