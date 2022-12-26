Осторожная росомаха попала в фотоловушку в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

Редкий зверек живет в заповеднике «Костомукшский».

В паблике заповедника «Костомукшский» выложили видео с росомахой. Острожный зверек селится в глухих лесах, вдали от населённых пунктов, и ведёт бродячий одиночный образ жизни. Встречи с нею очень редки. Но благодаря видеоловушкам, установленным на территории заповедника, жители республики могут познакомиться с ней ближе, пишут в паблике.

«Часто люди, увидев в лесу промелькнувшую росомаху, тоже принимают её за медведя. Внешне коренастая, коротконогая, покрытая густым, длинным и грубым мехом чёрно-бурого цвета, она действительно похожа на косолапого мишку. Человек не ожидает встречи с росомахой и не успевает заметить её отличительные характерные черты: желтовато-белесую полосу, проходящую через всё тело, особо сильный блеск меха и длинный хвост», - рассказали сотрудники заповедника.

Ранее росомаха пробежалась по улицам Костомукши и попала в объектив камеры.